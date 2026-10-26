Минтранс Подмосковья сообщил о загруженности дорог в 4 балла утром 26 октября

Утром в понедельник, 26 октября, загруженность дорог Московской области составила четыре балла. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

На дорогах региона зафиксировали более 1,1 млн автомобилей — на 8,4% больше средних значений прошлого месяца. Затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», М-4 «Дон», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.