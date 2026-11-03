Балерины из Подольска получили Гран-при на всероссийском конкурсе

Воспитанники группы «Пируэты» балетной студии «Синяя птица» из Подольска удостоены Гран-при на XXVI Всероссийском хореографическом фестивале-конкурсе «Шаг к мечте». Мероприятие проходило с 30 октября по 1 ноября в Москве.

Подольские танцовщицы также получили четыре звания Лауреата I степени в номинации «Классический танец». Елене Ковтун вручили награду за Вариацию Гамзатти из балета «Баядерка», Полине Евграфовой за Вариацию Вакханки из балета «Вальпургиева ночь», а Ирине Ярмолюк — за «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик».

Руководит группой «Пируэты» — педагог Анна Голдунова.

«Это большой успех, который стал результатом труда, дисциплины, любви к танцу и поддержки близких. За каждой наградой — репетиции, волнение и командный дух», — отметила директор Дворца культуры Татьяна Ропот.