Купол с крестом установили на колокольне строящегося храма в Лобне

В Лобне продолжается строительство храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Купол с крестом установили на колокольне 24 октября.

Перед установкой прошел молебен, после которого крест освятили. На нем есть красный сигнальный огонь, который делает его заметным для самолетов.

Ранее на сам храм установили первый купол, который был больше по размеру. Тогда подъем и монтаж заняли почти весь день, поскольку такая работа требует точности и осторожности. Сегодня, опираясь на предыдущий опыт, специалисты справились быстрее.

Глава округа Анна Кротова вместе с заместителями приняла участие в событии, важном для прихожан и всех, кто помогает в строительстве храма.

«Зашли и в сам храм. Основные строительные работы завершены, впереди — отделка. Подготовка к подключению храма к теплоснабжению уже проведена. Само подключение запланировано завершить до конца года, чтобы в храме было тепло и службы проходили в комфортных для прихожан условиях», — отметила глава муниципалитета в соцсетях.

Строительство каменного храма ведется в Лобне уже несколько лет за счет пожертвований верующих. Прихожане могут внести посильный вклад в завершение работ. Храм расположен по адресу: улица Калинина, 11.