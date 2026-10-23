Трассу у деревни Ваулово отремонтировали в Чехове

Работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно‑транспортного комплекса на 2023–2027 гг.» затронули участок региональной дороги «Чехов — Кресты», который проходит вдоль деревни Ваулово. Специалисты приступили к обновлению трассы в середине июля.

На участке дороги отремонтировали проезжую часть и обустроили новые тротуары. Кроме того, благоустроили подходы к трем автобусным остановкам, выровняли обочины и подготовили основу для газона.

Еще одним ключевым этапом обновления стало нанесение свежей разметки: на проезжей части с двусторонним движением прочертили сплошную разделительную линию, выделили «островок безопасности», обозначили обочины, а также показали подъезды к автобусным остановкам и дополнительные полосы для разгона и обгона. Для безопасности пешеходов обновили разметку на переходах и «лежачих полицейских».