Пешеходные дорожки на 9 участках обустроили в Дмитровском округе

В поселке Орево обустроены три участка к детскому саду общей длиной 150,5 метра: два от дома № 6 и один от дома № 1. В деревне Ольявидово проложена дорожка длиной 151 метр от дома № 29 на Центральной улице к школе.

В Новосиньково завершены четыре участка общей протяженностью 237 метров: между домами № 30 и № 32, от школьной аллеи до дома № 30, а также два участка между домами № 29 и № 30. В деревне Каменка обустроен 19-метровый проход от многоквартирного дома № 45 до контейнерной площадки.

«Все эти участки — часть Народной программы „Единой России“, которую мы формируем на основе наказов жителей. По этим дорожкам жители каждый день ведут детей в сад, идут в школу, возвращаются домой. Поэтому важны и длинный маршрут, и небольшой проход между домами. В четырех населенных пунктах обустроили девять таких участков, чтобы повседневные пути стали удобнее для школьников, родителей с колясками и пожилых людей», — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов.