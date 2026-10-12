Более 50 пар поздравили с юбилеем совместной жизни в Ленинском округе

В Управлении ЗАГС в Видном прошло торжественное мероприятие, посвященное чествованию супружеских пар, которые отмечают юбилеи совместной жизни — 50, 55, 60 и 65 лет. В зале собрались 13 пар, чьи семейные истории стали примером любви и взаимопонимания.

Заместитель главы округа Иван Гетман обратился к присутствующим.

«Семья — это самое главное, что есть в жизни. Благодаря вашей любви, взаимному уважению и преданности вы прошли через многие испытания и сохранили самое важное. Вы — яркий пример для подрастающего поколения. Пусть каждый день будет наполнен заботой ваших близких, а в доме звучит искренний детский смех внуков и правнуков», — отметил он.

Юбилейные пары вошли в зал под звуки марша Мендельсона, как в день бракосочетания. Тех, кто не смог прийти на торжество, поздравили лично на дому.

В округе эта добрая традиция существует уже более 20 лет. Она направлена на признание ценности семейных уз и уважение к опыту многолетней супружеской жизни.