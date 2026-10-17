Дворы на улице Летной благоустроили в Мытищах

Рабочие завершили комплексное благоустройство дворовой территории по адресу улица Летная, дома 16 к. 3, 18 к. 2, 3, 4, 5 в Мытищах. Сотрудники администрации округа вместе с комиссией еженедельно контролировали ход ремонтных работ.

Работы по созданию комфортной городской среды провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы «Единой России».

Здесь уложили новое асфальтовое покрытие. Это сделало передвижение по двору комфортным и безопасным, в том числе для родителей с колясками и маломобильных граждан.

Во дворе дома 16 к. 3 по улице Летной обустроили современную детскую площадку для малышей и спортивный комплекс для ребят постарше. Также установили лавочки и новое уличное освещение.

Благоустройство дворовой территории стало еще одним шагом к тому, чтобы сделать округ уютным.