Глава Серпухова проверил качество ремонта в ДК «Россия»

14 октября глава городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с директором Юрием Бордачевым осмотрел обновленные пространства Дворца культуры «Россия». Ремонт проведен за счет внебюджетных средств, и теперь воспитанники смогут заниматься в более комфортных условиях.

Дворец культуры «Россия» — одно из центральных культурно-досуговых учреждений Серпухова. Его ремонтировали снаружи и поэтапно обновляют внутри, чтобы гости и участники творческих и спортивных объединений занимались в комфорте.

На втором этаже привели в порядок напольное покрытие, восстановили стену между фойе и зрительным залом, обновили освещение. В хореографическом зале установили зеркала и станки, заменили двери на современные, с повышенной шумоизоляцией.

В настоящее время в ДК «Россия» занимаются более 1400 воспитанников, работают творческие коллективы, проходят концерты и городские мероприятия. За каждым выступлением стоит большая работа артистов и их руководителей, поэтому важно, чтобы у них были возможности для занятий, подготовки и реализации новых творческих идей.

«Продолжим обновлять состояние наших учреждений культуры, чтобы они оставались востребованными, современными и открытыми для жителей Серпухова», — отметил Алексей Шимко.