В подмосковном заказнике «Журавлиная родина» восстановили экологические тропы

В подмосковном природном заказнике «Журавлиная родина» восстановили экологические тропы. Об этом сообщила компания «РусГидро».

Работы провели при поддержке Загорской ГАЭС (филиал ПАО «РусГидро»). По обновленным маршрутам уже прошли первые экскурсионные группы.

На экотропе «Болотная» протяженностью 1500 метров частично восстановили деревянный настил на винтовых сваях, заменили перила, установили новые скамьи для отдыха, а также обновили входные группы и информационные щиты. На экотропе «Бобровая» длиной 400 метров отремонтировали бобровую хатку.

Благоустройство коснулось и биостанции заказника. Здесь установили новые лавки и покрасили арт-объекты «Бобр-скалодром» и «Беседка-сова». Для юных натуралистов открыли палеонтологическую песочницу — интерактивную зону, где дети могут раскапывать настоящие и искусственные окаменелости и артефакты.

Сотрудничество энергетиков с заказником продолжается более десяти лет. В 2013 году при поддержке «РусГидро» здесь оборудовали тропы «Болотная» и «Бобровая», проложенные в лесном массиве на торфяных почвах.

Природный заказник «Журавлиная родина» расположен в Талдомском и Сергиево-Посадском округах Московской области. Здесь находится одно из крупнейших в европейской части страны предотлетных скоплений серых журавлей, насчитывается более 250 видов птиц.

В рамках многолетней программы поддержки, помимо обустройства экотроп, приобрели бинокли для наблюдения за птицами, открыли «Музей ядовитых растений» и отремонтировали помещения биостанции. Программа развития территории продолжится в следующем году — на оставшихся участках экотроп планируется полная замена деревянного настила.