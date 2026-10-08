360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Протвине для школьников Подмосковья завершилась смена «Коды Курчатова»

    Фото: Министерство образования Московской области

    8 октября в Курчатовском институте в Протвино завершилась тематическая профильная смена «Коды Курчатова» для школьников Подмосковья. Ее участниками стали более 150 ребят с 7 по 11 классы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    Интенсив проходил на протяжении четырех дней. В программе были лекции ведущих ученых, мастер-классы, экскурсии по научной инфраструктуре института и практические занятия. Завершающим этапом смены стала защита проектов.

    «Проведение такого мероприятия является крайне важным, потому что приезжающие сюда школьники могут вживую увидеть те установки, на которых используются физические принципы, законы и формулы, изучаемые на уроках физики. И то, как эти формулы сегодня позволяют делать прорывные открытия мирового масштаба», — отметил заместитель директора по научной работе Института физики высоких энергий им. А.А. Логунова Курчатовского института Никита Марченков.

    Курс разделили на две возрастные категории. Ученики 9–11 классов участвовали в Физико-математическом турнире, где в ходе двух раундов подготовки и защиты проектов решали научные задачи. Для школьников 7–8 классов шла работа по программе, направленной на изучение свойств воды и ее взаимодействия с живыми системами.

    «Я никогда раньше не участвовал в подобных мероприятиях. Это очень интересный и полезный опыт. Было интересно попробовать себя в таких серьезных условиях. Я получил много новых, интересных впечатлений и опыт, который можно будет использовать в будущем», — рассказал ученик 10 класса школы №1511 Сергей Липенгольц.

    Проект «Коды Курчатова» создан для популяризации науки и естественно-научного образования для обеспечения технологического суверенитета страны. Мероприятие организовано при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках Десятилетия науки и технологий.

    Читайте также

    Сквер «Нижнее Лукоморье» в Рузе благоустроят в 2027 году

    Мастер‑классы для юных журналистов прошли в Богородском округе

    Операторы «Стань мамой в Подмосковье» приняли более 156 тысяч звонков с января

    Показ документального фильма о бригаде «Терек» провели в Жуковском

    Новую награду для волонтеров учредят в Чехове

    Итоги конкурса детского рисунка подвели в Одинцове

    Женщину с опухолью матки размером 20 см спасли в больнице в Подольске

    Оборудование операционной в новом хирургическом корпусе Одинцовской областной больницы

    ИИ в Подмосковье выявил более 1,6 тысячи нарушений парковки

    Более 12 тысяч обращений поступило в экстренные службы Одинцова за неделю

    В Подмосковье создали базовую кафедру ВИЖ имени Эрнста

    Экскурсия для студентов ГУУ на подмосковном комплексе по переработке отходов

    Русский Халк и чемпионка мира по пауэрлифтингу проведут тренировку в Балашихе

    В Подмосковье утром 29 сентября дороги загружены на 5 баллов

    Дорожная ситуация в Москве