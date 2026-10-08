В Протвине для школьников Подмосковья завершилась смена «Коды Курчатова»

8 октября в Курчатовском институте в Протвино завершилась тематическая профильная смена «Коды Курчатова» для школьников Подмосковья. Ее участниками стали более 150 ребят с 7 по 11 классы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Интенсив проходил на протяжении четырех дней. В программе были лекции ведущих ученых, мастер-классы, экскурсии по научной инфраструктуре института и практические занятия. Завершающим этапом смены стала защита проектов.

«Проведение такого мероприятия является крайне важным, потому что приезжающие сюда школьники могут вживую увидеть те установки, на которых используются физические принципы, законы и формулы, изучаемые на уроках физики. И то, как эти формулы сегодня позволяют делать прорывные открытия мирового масштаба», — отметил заместитель директора по научной работе Института физики высоких энергий им. А.А. Логунова Курчатовского института Никита Марченков.

Курс разделили на две возрастные категории. Ученики 9–11 классов участвовали в Физико-математическом турнире, где в ходе двух раундов подготовки и защиты проектов решали научные задачи. Для школьников 7–8 классов шла работа по программе, направленной на изучение свойств воды и ее взаимодействия с живыми системами.

«Я никогда раньше не участвовал в подобных мероприятиях. Это очень интересный и полезный опыт. Было интересно попробовать себя в таких серьезных условиях. Я получил много новых, интересных впечатлений и опыт, который можно будет использовать в будущем», — рассказал ученик 10 класса школы №1511 Сергей Липенгольц.

Проект «Коды Курчатова» создан для популяризации науки и естественно-научного образования для обеспечения технологического суверенитета страны. Мероприятие организовано при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках Десятилетия науки и технологий.