Осенний краеведческий поход пройдет в Звенигороде 11 октября

Участники мероприятия «Дютьково — сегодня и в веках» пройдут маршрут протяженностью около шести километров за 4,5 часа. Все желающие смогут увидеть музей имени С. И. Танеева, геологические особенности ледникового рельефа, родники и окрестности реки Сторожка.

На пути группы будут регулярно встречаться местные минералы и эрратические валуны. Небольшие экземпляры можно будет оставить себе на память.

Кроме того, на маршруте экскурсантам попадутся два старинных славянских курганных комплекса с землянками и домовыми ямами. Еще один интереснейший артефакт — боевые рубежи 1941 года.

С собой в осенний краеведческий поход нужно взять походную одежду, дождевик, перекус с термосом и туристическую «сидушку». Также пригодятся средство от комаров и трекинговые палки. Для участия в мероприятии необходима регистрация.