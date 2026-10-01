Семьи бойцов СВО посетили производство дорожных наборов в Солнечногорске

Предприятие «Юмипак» в Солнечногорске 30 сентября посетили с экскурсией семьи участников СВО. Гостям показали, как выпускают одноразовые наборы для авиакомпаний и отелей, а также знакомые по поездкам и отдыху предметы обихода.

Посетители отметили, что наибольший интерес у них вызвала фасовка сахара и соли в стики.

«Для нас стало открытием, что в Солнечногорске есть такое предприятие. Здесь интересно, тут все особенное. Нам показали, как упаковывают маленькие порции сахара, соли, перца — все, что мы встречаем в наборах, когда летаем самолетами или едем поездами, в отелях», — поделилась участница экскурсии Анастасия Никишова.

Ежегодный объем выпуска на предприятии достигает примерно 11 миллионов пищевых наборов. Еще одно направление работы — изготовление одноразовых гостиничных тапочек в собственном швейном цехе.

«Я очень благодарен, что нас посетили семьи участников СВО. Они — основа для наших бойцов. Я надеюсь, что им все понравилось и они унесли с собой частичку нашей заботы о них, хорошего настроения. Это наш вклад и для них, и для нашей общей победы», — сказал коммерческий директор предприятия Владимир Мешков.

В подарок гости получили дорожные комплекты бизнес-класса. В их составе — косметичка, маска для сна, рожок для обуви и другие принадлежности для путешествий. Посещение производства организовали в рамках программы развития промышленного туризма.

«Мы регулярно проводим экскурсии для бойцов СВО и членов их семей — как в популярные места отдыха, так и на промышленные предприятия. Это не просто возможность отдохнуть и снять напряжение: такие выезды помогают участникам СВО и их родным по-новому взглянуть на наш городской округ и его возможности, узнать об условиях труда и вакансиях», — отметил первый заместитель главы Солнечногорска Кирилл Типографщик.