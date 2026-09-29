Почти 4 тысячи подъездов убрали в Подмосковье с начала осени

С начала сентября коммунальные службы Подмосковья по заявкам жителей убрали от мусора и грязи более 3,8 тысячи подъездов многоквартирных домов. Больше всего таких обращений поступило из Реутова, Люберец, Химок, Балашихи и Королёва.

Как сообщили в министерстве по содержанию территорий, заявки принимают через Единую диспетчерскую службу.

В Реутове уборку провели в 386 подъездах, в Люберцах — в 311, в Химках — в 261, в Балашихе — в 256, в Королёве — в 248.

За содержание общего имущества многоквартирного дома отвечают собственники помещений. Для выполнения этих обязанностей они заключают договор с управляющей организацией.

Если подъезд убирают некачественно или работы не проводятся, жители могут обратиться в свою управляющую организацию либо оставить заявку через Единую диспетчерскую службу на портале ЕДС МО.