День беременных отметили в Подольске

Подольский родильный дом совместно с Дворцом культуры «Октябрь» провел третий День открытых дверей, приуроченный ко Всероссийскому дню беременных. Собрались будущие мамы, многодетные семьи, близкие и друзья — атмосфера получилась по-настоящему теплой и семейной.

Программа была насыщенной: участницы посетили лекции и мастер‑классы по подготовке к родам, уходу за новорожденным, грудному вскармливанию и здоровому питанию, слушали народные колыбельные песни и учились пеленать малышей. Для гостей работали консультационные зоны с врачами‑специалистами — акушерами‑гинекологами, неонатологами, анестезиологами‑реаниматологами: каждая женщина могла задать волнующий вопрос и получить профессиональный ответ.

Для малышей на третьем этаже организовали веселую зону: аквагрим, раскраски, игрушки и воздушные шарики. А еще всех ждали конкурсы, фотосессии для беременных и розыгрыши призов.