Тендер на капремонт лицея № 5 объявили в Зарайске

В Зайраске объявили конкурс на капитальный ремонт лицея № 5. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Извещение об открытом конкурсе в электронной форме опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Контракт включает инженерные изыскания, подготовку проектной документации и сами работы с поставкой оборудования.

Планируется отремонтировать здание общей площадью 5678,6 квадратных метров по адресу: Московская область, Зайраск, микрорайон-2, дом 38. Работы идут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Московской области.

Завершить работы планируется в 2028 году.

Комитет по конкурентной политике напоминает, что актуальная информация о закупках и земельно-имущественных торгах ежедневно публикуется в канале ведомства в «Макс».