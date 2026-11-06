360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Тендер на капремонт лицея № 5 объявили в Зарайске

    Фото: Медиасток.рф

    В Зайраске объявили конкурс на капитальный ремонт лицея № 5. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

    Извещение об открытом конкурсе в электронной форме опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Контракт включает инженерные изыскания, подготовку проектной документации и сами работы с поставкой оборудования.

    Планируется отремонтировать здание общей площадью 5678,6 квадратных метров по адресу: Московская область, Зайраск, микрорайон-2, дом 38. Работы идут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Московской области.

    Завершить работы планируется в 2028 году.

    Комитет по конкурентной политике напоминает, что актуальная информация о закупках и земельно-имущественных торгах ежедневно публикуется в канале ведомства в «Макс».

    Читайте также

    Женщину с внематочной беременностью и кровотечением спасли в больнице в Дубне

    Студенты из Дмитрова стали призерами межрегионального конкурса электриков

    Сборная «Фрязино» победила в командном зачете турнира «Битва городов»

    Парки Богородского округа подготовили программу мероприятий на неделю

    Минтранс Подмосковья сообщил о загруженности дорог в 4 балла утром 3 ноября

    Гимнастки из Лобни стали призерами областного турнира в Яхроме

    Преподаватель из Коломны победила во всероссийском конкурсе «ИнваПрофи-2026»

    Выставку картин Анри Матисса откроют в Люберцах 30 октября

    В Красногорске открыли отделение Клуба молодых промышленников

    Студенты университета «Дубна» представили проекты на всероссийском конкурсе

    В Балашихе запустили новый промышленный парк

    Нарушения на 2216 земельных участках устранили в Подмосковье