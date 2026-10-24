Выставку картин Анри Матисса откроют в Люберцах 30 октября

Экспозиция «Анри Матисс. Взгляд» будет доступна для посетителей всех возрастов в Музейно-выставочном комплексе. Мероприятие начнется в 18:30, гостей ждет экскурсия от кураторов.

На выставке представят 120 литографий мастера и фрагменты его текстов из статей, писем и размышлений, чтобы показать его не только как художника, но и как мыслителя, для которого искусство было путем к внутренней свободе. Такой подход помогает зрителю понять логику его экспериментов и почувствовать, как рождалась его «кричащая простота».

Анри Матисс — один из главных новаторов искусства XX века. Он известен как мастер яркого, «поющего» цвета и предельно ясной формы, но на этой выставке раскроется еще одна грань его таланта: способность выражать сложнейшие эмоции через намеренное упрощение.

На выставке представят ключевые мотивы творчества художника. Особое место отведено портретам: для Матисса главным было не сходство, а отражение чувства, которое модель пробуждала в нем.

Отдельный акцент сделали на знаменитых аппликациях художника, которые он создавал в последние годы жизни при помощи цветной бумаги и ножниц. Они производят эффект симфонического цветового звучания, ритмической музыкальности линий и абсолютной композиционной гармонии.

Вход на открытие будет свободным по предварительной регистрации или по социальной карте Подмосковья.