Студенты из Дмитрова стали призерами межрегионального конкурса электриков

На базе Дмитровского техникума два дня проходило состязание среди обучающихся средних профессиональных образовательных организаций по специальностям в области электроэнергетики. Две команды учреждения заняли первое и второе место.

Организаторами выступили Министерство образования Московской области, Дмитровский техникум и «Россети Московский регион».

Конкурс проводится уже в третий раз. Его главная задача — не только повысить уровень учебной и профессиональной подготовки студентов подмосковных колледжей и техникумов и развить практические навыки, но и выстроить взаимодействие с «Россетями» по вопросам дальнейшего профессионального развития и трудоустройства выпускников.

На церемонии открытия участников приветствовал глава округа Михаил Шувалов. Он отметил, что Дмитровский техникум — лидер в сфере среднего профессионального образования Подмосковья.

В мероприятии приняли участие команды Дмитровского техникума, техникума имени С. Королева, Сергиево-Посадского и Конаковского энергетических колледжей, а также колледжа Подмосковья. Дмитровский техникум представил три команды — «Вольтаж Патруль», «Единая розетка» и «Фаза будущего».

Задания включали теоретические и практические блоки, при этом практические этапы были максимально приближены к реальным условиям работы электриков.

Каждой команде предстояло оказать первую помощь пострадавшему в состоянии клинической смерти, определить трассу прохождения кабельных линий на местности, продемонстрировать навыки эксплуатации воздушных линий, пройти проверку знаний по охране труда и проверить средства индивидуальной защиты.

По итогам конкурса сразу две команды из Дмитровского техникума заняли призовые места: «Фаза будущего» уверенно завоевала первое место, а «Единая розетка» — второе. Третье место досталось команде Конаковского энергетического колледжа.