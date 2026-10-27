Парки Богородского округа подготовили программу мероприятий на неделю

Жителей и гостей Богородского округа пригласили на спортивные тренировки, творческие занятия, игровые программы и концерты. Мероприятия пройдут с 27 октября по 1 ноября в нескольких парках Ногинска.

Тренировки по спортивно-бальным танцам вместе с любительским объединением «Танцы Голд» состоятся 29 октября в 16:15 в Центральном парке. При хорошей погоде занятия проведут на сцене, а в случае дождя и низкой температуры — в павильоне.

Познавательную программу «Традиции русского чаепития» организуют в камерном зале Центрального парка 28 октября в 14:30. В 17:00 в павильоне парка состоится занятие по основам живописи и классической скульптуре.

Программа, посвященная памяти жертв политических репрессий пройдет 30 октября в 17:00 в Центральном парке. Завершится неделя концертом группы «Домашний Джем» «Для тех, кому за 30». Выступление пройдет в рамках литературно-музыкального проекта «АРТ гостиная» 1 ноября в камерном зале Центрального парка в 16:00.