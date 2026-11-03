Гимнастки из Лобни стали призерами областного турнира в Яхроме

31 октября и 1 ноября в Яхроме прошел открытый турнир по художественной гимнастике «Грация», в котором приняли участие более 200 гимнасток из Москвы и Московской области, включая Лобню. Спортсменки отделения художественной гимнастики «Академии спорта» представили новые программы в групповых упражнениях и завоевали две награды.

По итогам турнира команда заняла первое место среди мастеров спорта и второе место в программе второго юношеского разряда. В «Академии спорта» отметили, что за этим успехом стоит огромный труд девочек и подготовка тренеров-преподавателей Светланы Кузьминой и Екатерины Агальцовой. «Поздравляем команду с блестящими наградами! Гордимся вами!» — говорится в сообщении учреждения.

Художественная гимнастика является одним из популярных направлений в Лобне. Воспитанницы лобненских секций регулярно становятся призерами областных и межрегиональных соревнований.