360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Балашихе запустили новый промышленный парк

    Фото: пресс-служба Мособлдумы

    В Подмосковье начал работу современный мультиформатный промышленный парк «Балашиха». Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки.

    Новый промпарк стал первым проектом девелопера Parametr на востоке Московской области и крупнейшим объектом подобного рода на территории городского округа.

    Старт работе нового промпарка дали представители муниципальной, законодательной и исполнительной властей региона.

    Здесь будут представлены различные форматы производственно-логистической недвижимости. Это позволит разместить на его площадях и крупный бизнес, и небольшие предприятия.

    В первой очереди промпарка построено здание формата лайт индастриал площадью 29500 квадратных метров. Этот формат обеспечивает бизнесу гибкие возможности для развития, помогая компаниям масштабироваться и снижать издержки, сокращая сроки запуска производства

    Екатерина Зиновьева

    Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области

    Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, принявший участие в открытии промпарка, отметил, что это знаковый проект не только для городского округа, но и для всей Московской области.

    Уже сейчас реализовано более 75% площадей. Это говорит о высоком спросе на качественные производственные помещения

    Игорь Брынцалов

    Председатель Мособлдумы

    Формат лайт индастриал в промпарке «Балашиха» предназначен для размещения предприятий малого и среднего бизнеса в сферах производства, логистики и розничной торговли.

    Каждый блок оснащен необходимыми коммуникациями, а также имеет индивидуальную погрузочную зону докового или воротного типа, что обеспечивает резидентам автономность в работе. Все помещения передают резидентам готовыми для заезда и с финишной отделкой офисных зон.

    На благоустроенной и охраняемой территории промпарка создали просторную парковку и современную инфраструктуру. Управляющая компания займется решением вопросов, связанных с жизнедеятельностью резидентов на объекте.

    Резидентами первой очереди стали компании из сфер производства, розничной и онлайн-торговли, логистики, среди которых производитель полимерных материалов для 3D-печати, поставщик металлообрабатывающего оборудования, производитель товаров для животных и другие.

    Интересно

    Промпарк расположен в 15 минутах езды от МКАД по Горьковскому шоссе (М-7 «Волга»). Удобное расположение и развитая транспортная инфраструктура позволит эффективно организовать логистику, а сотрудникам — легко добираться до работы. В скором времени неподалеку будет открыта станция метро Балашиха.

    Как и другие проекты Parametr, промпарк «Балашиха» будет сертифицирован по стандарту экологической эффективности коммерческой недвижимости КЛЕВЕР.

    Читайте также

    Число сделок на рынке новостроек в Москве снизилось на 31% за три квартала 2026 года

    «Яндекс» не откажется от ставки на ИИ после атак на ЦОДы

    Выставку роботов с участием 11 подмосковных компаний открыли в Красногорске

    Число сделок на рынке новостроек в Москве снизилось на 31% за три квартала 2026 года

    «Яндекс» не откажется от ставки на ИИ после атак на ЦОДы

    Выставку роботов с участием 11 подмосковных компаний открыли в Красногорске