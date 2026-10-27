В Балашихе запустили новый промышленный парк

В Подмосковье начал работу современный мультиформатный промышленный парк «Балашиха». Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки.

Здесь будут представлены различные форматы производственно-логистической недвижимости. Это позволит разместить на его площадях и крупный бизнес, и небольшие предприятия.

Новый промпарк стал первым проектом девелопера Parametr на востоке Московской области и крупнейшим объектом подобного рода на территории городского округа.

В первой очереди промпарка построено здание формата лайт индастриал площадью 29500 квадратных метров. Этот формат обеспечивает бизнесу гибкие возможности для развития, помогая компаниям масштабироваться и снижать издержки, сокращая сроки запуска производства

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, принявший участие в открытии промпарка, отметил, что это знаковый проект не только для городского округа, но и для всей Московской области.

Уже сейчас реализовано более 75% площадей. Это говорит о высоком спросе на качественные производственные помещения

Формат лайт индастриал в промпарке «Балашиха» предназначен для размещения предприятий малого и среднего бизнеса в сферах производства, логистики и розничной торговли.

Каждый блок оснащен необходимыми коммуникациями, а также имеет индивидуальную погрузочную зону докового или воротного типа, что обеспечивает резидентам автономность в работе. Все помещения передают резидентам готовыми для заезда и с финишной отделкой офисных зон.

На благоустроенной и охраняемой территории промпарка создали просторную парковку и современную инфраструктуру. Управляющая компания займется решением вопросов, связанных с жизнедеятельностью резидентов на объекте.

Резидентами первой очереди стали компании из сфер производства, розничной и онлайн-торговли, логистики, среди которых производитель полимерных материалов для 3D-печати, поставщик металлообрабатывающего оборудования, производитель товаров для животных и другие.