Сборная «Фрязино» победила в командном зачете турнира «Битва городов»

Сборная «Фрязино» заняла первое место в командном зачете второго отборочного этапа международного турнира по дзюдо «Битва городов». Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соревнования прошли с 25 по 28 октября в Москве. Команда из Химок завоевала бронзовые медали турнира.

«Фрязино» выступало в квартете «Б» вместе с «Липецком», «Уссурийском» и «Омском». Победители «Битвы городов-2025» выиграли все предварительные встречи и завершили большинство схваток досрочно с «сухим» счетом. Лишь липчанам удалось одержать две победы над подмосковными спортсменами, но на общий результат это не повлияло.

В полуфинале «Фрязино» встретилось с «Химками» и одержало победу со счетом 13:5. Финальное противостояние с командой «Москва» завершилось со счетом 13:7 в пользу «Фрязино».

Сборная Химок заняла третье место в высшем дивизионе «Михаил Кутузов», в котором выступили восемь команд. В схватке за бронзу химчане одержали уверенную победу над Липецком со счетом 13:5. Уступая 1:3, команда выиграла семь схваток подряд и переломила ход встречи.

В общекомандном зачете турнира первое место заняла команда «Фрязино», второе — «Москва», третье — «Химки».

11 ноября сборная Химок выступит в Белграде (Сербия) на международном стыковом турнире против команды Селенгинска и двух сербских команд. Победитель получит путевку в Суперфинал, который пройдет с 3 по 17 декабря в Москве.

Международный турнир по дзюдо «Битва городов» прошел в Москве. В соревнованиях приняли участие сильнейшие юношеские команды из различных регионов России и зарубежных стран.