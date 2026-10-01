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    В Волоколамском округе газифицировали более 150 домов

    Фото: АО «Мособлгаз»

    С начала 2026 года в Волоколамском округе Подмосковья по программе «Социальная газификация» к газу подключили более 150 домовладений. Об этом сообщила компания АО «Мособлгаз».

    В ближайшее время строительно-монтажные работы запланированы в пяти населенных пунктах округа: селе Осташево, деревне Кашино, селе Теряево, Волоколамске и деревне Юрьевно.

    Жители, которые хотят провести газ в свои дома, могут подать заявку через личный кабинет клиента АО «Мособлгаз», на портале «Госуслуги» или через Единого оператора газификации. По возникающим вопросам можно обратиться по электронной почте info@mosoblgaz или написать в соцсетях компании.

    Всего в Подмосковье со старта реализации президентского проекта к газу подключили 100 тыс. домовладений.

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