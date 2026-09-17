Более 732 тысяч жителей Подмосковья примут участие в выборах дистанционно

Более 732 тысяч жителей Подмосковья подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании. Еще свыше 143 тысяч человек решили голосовать не по месту регистрации.

Прием заявлений на ДЭГ и участие в голосовании по месту нахождения завершился 14 сентября.

В Московской области дистанционный формат выбрали 732,2 тысячи избирателей. Еще 143 тысячи человек воспользуются механизмом «Мобильный избиратель» и смогут проголосовать на удобном для них участке, отличном от места регистрации.

Парламентские выборы стартуют 18 сентября — население будет голосовать за депутатов Госдумы, законодательных собраний и руководителей некоторых регионов.