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    Более 732 тысяч жителей Подмосковья примут участие в выборах дистанционно

    Удаленная работа
    Фото: Удаленная работа/Медиасток.рф

    Более 732 тысяч жителей Подмосковья подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании. Еще свыше 143 тысяч человек решили голосовать не по месту регистрации.

    Прием заявлений на ДЭГ и участие в голосовании по месту нахождения завершился 14 сентября.

    В Московской области дистанционный формат выбрали 732,2 тысячи избирателей. Еще 143 тысячи человек воспользуются механизмом «Мобильный избиратель» и смогут проголосовать на удобном для них участке, отличном от места регистрации.

    Парламентские выборы стартуют 18 сентября — население будет голосовать за депутатов Госдумы, законодательных собраний и руководителей некоторых регионов.