Работу светофоров оптимизировали еще в 2 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора за неделю скорректировали работу пяти светофоров на дорогах в Подольске и Ногинске. Изменения направлены на повышение пропускной способности перекрестков и снижение заторов, сообщили в Минтрансе Подмосковья

В Подольске на пересечении проспекта Ленина и Революционного проспекта на 15 секунд увеличили время для проезда по одной из центральных дорог города.

В Ногинске на баланс приняли четыре светофорных объекта. Сейчас оборудование модернизируют и настраивают режимы работы. Речь идет о светофоре у пешеходного перехода на улице Декабристов возле дома № 5 и объектах на пересечениях улицы Патриаршей с Рабочей, Рогожской и улицей 3-го Интернационала.

После внесения изменений специалисты продолжают наблюдать за дорожной обстановкой и при необходимости дополнительно настраивают светофоры. По данным ведомства, точечное изменение режимов может увеличить пропускную способность перекрестков и прямых участков дорог до 15%.