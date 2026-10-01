Пожарные из Коломны победили в конкурсе профессионального мастерства

В Дубне 30 сентября прошел финальный этап конкурса «Лучшее отделение на пожарной автоцистерне» среди подразделений ГУ МЧС России по Московской области. За победу в профессиональном состязании боролись 25 команд из федеральных и областных пожарно-спасательных формирований.

Участниками стали сборные отрядов МЧС, «Мособлпожспас», «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России» и договорного отряда ФПС ГПС.

В ходе испытаний пожарным требовалось за минимальное время выполнить комплекс практических задач. Им нужно было облачиться в боевую одежду, установить машину у открытого источника воды, проложить магистральную линию и организовать подачу воды из резервуара.

Затем участники поднимались на третий этаж учебной башни по выдвижной трехколенной лестнице и подавали ручной пожарный ствол на четвертый этаж.

Состязания позволили оценить не только индивидуальную подготовку специалистов, но и слаженность работы подразделений при тушении пожаров и выполнении аварийно-спасательных задач. Кроме того, пожарные смогли обменяться опытом применения техники и оборудования.

По итогам финала первое место заняла команда 14-го отряда федеральной противопожарной службы из Коломны. Вторым стал 13-й ОФПС из Клина, третье место досталось сборной ТУ № 9 ГКУ МО «Мособлпожспас».