Набережную Верхнего пруда и сквер Победы обновят в Люберцах

В ДК «Энергетик» Дзержинского городского округа Люберцы обсудили концепцию благоустройства набережной Верхнего пруда и Сквера Победы. Проект предполагает создание единого прогулочного пространства рядом с Николо-Угрешским монастырем.

В Дзержинском городском округе Люберцы представили концепцию благоустройства набережной Верхнего пруда и Сквера Победы. Общественные обсуждения проекта прошли 25 сентября в ДК «Энергетик».

Обе территории расположены в исторической части города рядом с Николо-Угрешским монастырем. Согласно концепции, здесь планируется создать единое общественное пространство с общим маршрутом для прогулок и отдыха.

Во время встречи жители смогли ознакомиться с будущим обликом территорий, задать вопросы проектировщикам и внести свои предложения.

«Площадь территории, которую ждут перемены, — внушительная: 5,2 гектара. В проекте постарались учесть интересы разных групп населения», — отметил заместитель главы округа Геннадий Голованов.

При разработке проекта набережной Верхнего пруда специалисты ориентировались на архитектуру Николо-Угрешского монастыря и его цветовую гамму. В едином стиле выполнят элементы благоустройства — скамейки, урны и фонари.

На территории создадут удобную пешеходную сеть, предусмотрят условия для маломобильных жителей, сохранят существующие деревья и высадят новые зеленые насаждения.

Работы по благоустройству планируют провести в 2027 году. Ранее набережная Верхнего пруда и Сквер Победы были выбраны жителями в рамках голосования по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Сейчас проекты переходят к этапу реализации.