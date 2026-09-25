Площадками проведения всероссийской контрольной станут 14 офисов МФЦ Подмосковья

С 28 сентября по 5 октября в многофункциональных центрах Подмосковья пройдет Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!». Об организации очных площадок для проверки знаний сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участники смогут выбрать задания по физике, математике, информатике, биологии, астрономии или химии. Для решения задач уровня восьмого-девятого классов не требуется узкая специализация — достаточно школьной базы и интереса к науке. Предварительная регистрация необходима на технологической платформе акции.

По итогам каждый получит именной электронный сертификат, а лидеры интеллектуального состязания поборются за призы от Фонда целевого капитала МФТИ.

«В этом году 14 подмосковных офисов „Мои Документы“ станут очными площадками для проведения Всероссийской контрольной „Выходи решать!“. Участников полностью обеспечат комфортными условиями: в помещениях центров подготовят удобные рабочие места с компьютерами и предоставят стабильный доступ в интернет, а консультанты смарт-зон при необходимости помогут с авторизацией на платформе», — отметили в министерстве.

Очно проверить знания можно в МФЦ в Долгопрудном, Егорьевске, Жуковском, Ленинском округе, Краснознаменске, Мытищах, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Подольске, Пушкино, Солнечногорске, Талдоме, Чехове и Электростали.

Точное расписание и адреса отделений жителям рекомендуют уточнять в офисах или в соцсетях.