Сергиев Посад вошел в фотопроекта «Было/стало» на технику «Зенит»

Сергиев Посад стал участником фотопроекта «Было/стало на „Зенит“ холдинга „Швабе“ Госкорпорации Ростех. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на компанию.

Архивные снимки города пересняли на фототехнику «Зенит» Красногорского завода им. С. А. Зверева, после чего с помощью искусственного интеллекта создали эффект «оживающей» фотографии.

В экспозицию вошли исторические и современные виды Троице-Сергиевой лавры, Пятницкого подворья, Красногорской площади, жилых кварталов и административных зданий. Отдельные кадры посвящены Пятницкому подворью лавры и Красногорской площади, а также городской жилой и административной застройке, включая здание администрации Сергиево-Посадского городского округа и дома на улице Красной Армии.

Историю промышленного развития города представил архивный снимок первомайской демонстрации с грузовиком Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ). Предприятие, входящее в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех, работает в Сергиевом Посаде более 90 лет и является одним из градообразующих предприятий округа.

Еще один сюжет проекта связан с историей городской медицины. В экспозицию вошло здание Мариинского убежища для престарелых сестер милосердия, построенное в 1910–1911 годах по инициативе великой княгини Елизаветы Федоровны. Впоследствии здесь разместили больницу, которая продолжает работать и сегодня.

Проект охватывает Москву и города Подмосковья, где работают предприятия холдинга «Швабе», в том числе Красногорский завод им. С. А. Зверева, Лыткаринский завод оптического стекла, НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, ГНЦ РФ НПО «Орион» и Московский завод «САПФИР». Присоединиться к проекту могут все желающие: для этого необходимо направить архивные фотографии улиц и объектов Москвы и Подмосковья на pressa-media@shvabe-media.ru. Авторы выбранных снимков получат памятные подарки, а наиболее интересные локации переснимут на фототехнику «Зенит».