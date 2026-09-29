Спортсменка из Химок стала призером всероссийских соревнований по самбо

Спортсменка из Химок Анастасия Перевозчикова стала победительницей всероссийских соревнований «Бородино». Всего сборная Московской области завоевала 11 медалей.

Анастасия Перевозчикова показала лучший результат на соревнованиях в весовой категории до 50 кг.

Сборная Московской области по итогам турнира получила 11 наград: 4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые медали — в дисциплинах самбо среди мужчин и женщин и боевого самбо среди мужчин. Некоторые участники турнира выполнили норматив для присвоения спортивного звания «Мастер спорта России по самбо».

По словам организаторов и тренеров, высокие результаты подмосковных самбистов — следствие системной работы по развитию спорта в регионе и целенаправленной поддержки молодых спортсменов.

Всероссийские соревнования «Бородино» ежегодно проводят в Можайске — они приурочены к годовщине Бородинского сражения. В 2026 году в турнире выступили свыше 300 атлетов из 23 регионов России. Соревнования прошли в рамках федеральной программы «Спорт России».