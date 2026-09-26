Первое заседание Совета депутатов девятого созыва прошло в Лобне

Встреча состоялась 25 сентября. В обновленный состав вошли 20 человек — представители различных партий, большинство мандатов получили депутаты от «Единой России».

Среди избранных депутатов — участники специальной военной операции, предприниматели, общественники, люди разных профессий и взглядов.

Председателем Совета депутатов избран Владимир Букин. Его заместителями стали Николай Курицын, Вадим Попов и Виталий Кривошеев. Также на заседании определили пять постоянных комиссий, в том числе по вопросам поддержки участников боевых действий, и обсудили организационные вопросы.

Глава округа Анна Кротова поздравила депутатов с избранием. Она отметила, что впереди большая работа и важно, чтобы каждое решение принималось с учетом интересов жителей.

«Уверена: следуя курсу президента и губернатора, вместе мы реализуем масштабные проекты, которых ждут жители Лобни», — добавила она.

К поздравлениям присоединились депутат Государственной думы Денис Кравченко и депутат Московской областной Думы Игорь Чистюхин.