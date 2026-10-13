Выезды эколабораторий по обращениям жителей ускорили в Подмосковье

В Минэкологии Московской области прошла апробация проекта цифровизации полного цикла организации выездов передвижной экологической лаборатории. Об этом сообщило Министерство экологии и природопользования Московской области.

Проект позволяет сократить время от получения обращения до выезда лаборатории с нескольких часов до одного часа. «Контроль качества воздуха требует предельно быстрого реагирования, — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Чем быстрее лаборатория приедет на место, тем точнее будет результат анализа и, соответственно, тем оперативнее и точнее специалисты смогут определить концентрации загрязняющих веществ и источник выброса, чтобы инспекторы эконадзора могли принять соответствующие меры».

Раньше после получения обращения гражданина или заявки инспектора информация проходила долгий путь между Минэкологии и ГКУ МО «Мособлэкомониторинг», и до выезда лаборатории могло пройти немало времени.

В процессе цифровизации создали единый электронный реестр, где все участники могут отслеживать статус заявки онлайн. Это важно для формирования маршрутов передвижных лабораторий «Мособлэкомониторинга», которые испытывают повышенную нагрузку из-за большого числа обращений населения.

Помимо сокращения времени обработки заявки проект уменьшает ведомственный документооборот и трудозатраты почти вдвое, освобождая время специалистов. В перспективе по этой же схеме планируется цифровизация планирования выезда лабораторий по данным автоматических постов контроля в муниципалитетах.