360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Выезды эколабораторий по обращениям жителей ускорили в Подмосковье

    Фото: Медиасток.рф

    В Минэкологии Московской области прошла апробация проекта цифровизации полного цикла организации выездов передвижной экологической лаборатории. Об этом сообщило Министерство экологии и природопользования Московской области.

    Проект позволяет сократить время от получения обращения до выезда лаборатории с нескольких часов до одного часа. «Контроль качества воздуха требует предельно быстрого реагирования, — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Чем быстрее лаборатория приедет на место, тем точнее будет результат анализа и, соответственно, тем оперативнее и точнее специалисты смогут определить концентрации загрязняющих веществ и источник выброса, чтобы инспекторы эконадзора могли принять соответствующие меры».

    Раньше после получения обращения гражданина или заявки инспектора информация проходила долгий путь между Минэкологии и ГКУ МО «Мособлэкомониторинг», и до выезда лаборатории могло пройти немало времени.

    В процессе цифровизации создали единый электронный реестр, где все участники могут отслеживать статус заявки онлайн. Это важно для формирования маршрутов передвижных лабораторий «Мособлэкомониторинга», которые испытывают повышенную нагрузку из-за большого числа обращений населения.

    Помимо сокращения времени обработки заявки проект уменьшает ведомственный документооборот и трудозатраты почти вдвое, освобождая время специалистов. В перспективе по этой же схеме планируется цифровизация планирования выезда лабораторий по данным автоматических постов контроля в муниципалитетах.

    Читайте также

    Подмосковный спортсмен выиграл бронзу на всероссийском турнире по фехтованию

    Осенние каникулы завершились в детских лагерях Богородского округа

    Церемония вручения первых паспортов прошла в Наро-Фоминском округе

    День пожилых людей отметили в Мытищах

    Ремонт трамвайного переезда в Голутвине завершат в Коломне в октябре

    Забеги на 5 километров начнут регулярно проводить для жителей Чехова

    ИИ-ассистенты, цифровые двойники и автоматические склады. Воробьев — о планах развития роботизации в Подмосковье

    Пожар на торфянике потушили в Раменском округе

    Подмосковные лесничие предупредили об осенней активности клещей

    Волонтеры закрасили надписи с незаконной рекламой в Подмосковье

    Автобус № 75 связал подмосковный парк «Патриот» с двумя ж/д станциями

    Новый сезон Единой школьной лиги начался в Наро-Фоминском округе