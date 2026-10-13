Турнир Школьной лиги по дебатам прошел в Балашихе

В Балашихе состоялся открытый турнир по дебатам. В соревнованиях приняли участие 18 команд из Балашихи, Щелкова, Москвы, Санкт-Петербурга и Новомосковска Тульской области.

Победителем турнира стала команда «Непринципиально» из Новомосковска. В пятерку лучших спикеров вошла Анастасия Север из гимназии № 11. Сам турнир проходил на территории школы № 5.

«Дисциплина была включена в Балашихинскую школьную лигу только в прошлом году, а уже сейчас мы доросли до того, чтобы приглашать к нам гостей», — рассказала руководитель дебат-клуба школы № 5 Наталья Родина.

Четвертый сезон Балашихинской школьной лиги стартовал 11 октября. Церемония открытия прошла на территории спортивного комплекса «Орион». В ней приняли участие школьники, их родители и педагоги.