Росгвардейцы задержали подозреваемую в мошенничестве в Ленинском округе

В строительном гипермаркете в поселке Битца Ленинского округа задержали 42-летнюю жительницу Видного, подозреваемую в подмене штрихкодов. По данным Росгвардии, женщина хотела приобрести дорогую люстру по цене, заниженной в 20 раз.

Инцидент произошел 13 октября в торговом объекте на Варшавском шоссе. Покупательница переклеила на премиальную модель штрихкод от более дешевой люстры, после чего направилась к кассам.

Манипуляции заметили сотрудники службы безопасности, наблюдавшие за торговым залом по камерам видеонаблюдения. Они нажали тревожную кнопку, после чего на место прибыли сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области.

Правоохранители задержали женщину и передали ее сотрудникам территориального отдела полиции для дальнейшего разбирательства.