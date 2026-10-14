Акция по сдаче старой техники на переработку пройдет в Подмосковье

Жители Подмосковья смогут сдать ненужную электронику на переработку 17 и 18 октября в рамках экологической акции «Осенний ЭлектроСбор». Организаторы предлагают избавиться от старой техники и гаджетов, чтобы обеспечить их безопасную утилизацию и вернуть пригодные материалы в производство. Об этом сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий.

Прием организует сеть экоцентров «Приемочная № 1» при поддержке экологических сообществ. На переработку можно передать бытовые приборы — микроволновые печи, пылесосы, фены, утюги, чайники и телевизоры. Также принимаются компьютеры, ноутбуки, мониторы, принтеры, сканеры, системные блоки, провода, телефоны, планшеты, электронные книги, плееры, зарядные устройства и наушники.

Кроме того, участники могут сдать батарейки и аккумуляторы, в том числе автомобильные, а также электронные сигареты. При этом картриджи, лампы, диски, кассеты и детские пластмассовые игрушки с электронными компонентами в рамках акции не принимают.

Найти ближайший пункт сбора, организованный волонтерами, можно на интерактивной карте.

Участники акции также получат бонус: сеть «ВкусВилл» начислит по 50 бонусных баллов каждому, кто сдаст технику на переработку.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее отмечал, что интерес жителей к экологическим инициативам растет. Среди приоритетных направлений работы он выделял экологическое просвещение как детей, так и взрослых.