Детский сад «Веснушки» в Коломне отремонтируют в 2027 году

В Коломне продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Веснушки» средней школы № 14 на улице Шилова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минстройкомплекса.

Работы идут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья» за счет средств регионального бюджета. «В настоящее время на объекте 20 человек, три единицы техники. Строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и кровельные работы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В здании детского сада площадью 671,2 квадратных метра обновят кровлю, водосточную систему и инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы проведут во всех групповых помещениях и пищеблоке. Новый облик получит и фасад здания, а прилегающую территорию ждут работы по благоустройству.

Завершить капремонт планируется в 2027 году.