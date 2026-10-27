360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Детский сад «Веснушки» в Коломне отремонтируют в 2027 году

    Фото: Минстрой МО

    В Коломне продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Веснушки» средней школы № 14 на улице Шилова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минстройкомплекса.

    Работы идут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья» за счет средств регионального бюджета. «В настоящее время на объекте 20 человек, три единицы техники. Строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и кровельные работы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

    В здании детского сада площадью 671,2 квадратных метра обновят кровлю, водосточную систему и инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы проведут во всех групповых помещениях и пищеблоке. Новый облик получит и фасад здания, а прилегающую территорию ждут работы по благоустройству.

    Завершить капремонт планируется в 2027 году.

    Читайте также

    Ключи от новых квартир вручили переселенцам из ветхого жилья в Одинцове

    Кравцов обсудил с директорами школ единые герои и ценности для учеников

    Многодетным отцам вручили награды в Чехове

    Благоустройство сквера на улице Левшина в Коломне завершат в этом году

    проектное решение

    Ремонт коллектора улучшит водоотведение для 50 тысяч жителей Солнечногорска

    Центр поддержки участников СВО откроют в Химках

    Подмосковные IT-специалисты сдали 15 литров крови в День донора

    Уникальные чугунные фонари начала XX века нашли в Одинцове

    Предпринимателей Подмосковья пригласили на конкурс рекламных видеороликов

    Киносмена в летнем лагере

    Более 10 дворовых территорий благоустроили в Коломне

    Фестиваль «A Tutta Forza: духовое искусство» провели в Подмосковье

    Еще тысячу элементов на детских игровых площадках отремонтировали в Подмосковье