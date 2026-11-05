360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Подмосковные пловцы выиграли 7 медалей на Кубке России

    Фото: ЦСППСНВС

    Спортсмены из Московской области выиграли золотую, три серебряные и три бронзовые медали на Кубке России по спорту глухих в дисциплине «плавание». Соревнования прошли с 27 октября по 2 ноября в Астрахани, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Сборная Московской области заняла второе общекомандное место. Золото на дистанции 800 метров вольным стилем завоевал Михаил Андрюшкин из областного Центра паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта.

    Серебряные медали выиграли Павел Кущенко на дистанции 50 метров на спине, Гордей Барков на дистанции 200 метров брассом, а также подмосковная команда в эстафете 4×100 метров вольным стилем.

    Кущенко и София Конобрицкая стали бронзовыми призерами на дистанции 100 метров вольным стилем. Андрюшкин занял третье место на дистанции 200 метров вольным стилем.

    Кубок России по спорту глухих прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

    Читайте также

    Поддержку участников СВО обсудили в Люберцах

    Стадион «Мещера» в Егорьевске капитально отремонтировали

    Андрей Воробьев: 2 крупные поликлиники открыли в Подмосковье в этом году

    Военно-историческая акция «Стремиловский рубеж» прошла в Чехове

    Акцию по безопасности на железной дороге провели в Ленинском округе

    Донорская акция прошла в Раменском округе

    Уникальные чугунные фонари начала XX века нашли в Одинцове

    Общественные слушания по очистным сооружениям прошли в Наро-Фоминске

    Новую станцию водоподготовки запустят в деревне Васильевское в ноябре

    Услуга по согласию на вселение в соцжилье набрала тысячу заявок в Подмосковье

    Кравцов обсудил с директорами школ единые герои и ценности для учеников

    Акушерку перинатального центра в Видном наградили знаком главы Ленинского округа