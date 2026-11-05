Подмосковные пловцы выиграли 7 медалей на Кубке России

Спортсмены из Московской области выиграли золотую, три серебряные и три бронзовые медали на Кубке России по спорту глухих в дисциплине «плавание». Соревнования прошли с 27 октября по 2 ноября в Астрахани, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Сборная Московской области заняла второе общекомандное место. Золото на дистанции 800 метров вольным стилем завоевал Михаил Андрюшкин из областного Центра паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта.

Серебряные медали выиграли Павел Кущенко на дистанции 50 метров на спине, Гордей Барков на дистанции 200 метров брассом, а также подмосковная команда в эстафете 4×100 метров вольным стилем.

Кущенко и София Конобрицкая стали бронзовыми призерами на дистанции 100 метров вольным стилем. Андрюшкин занял третье место на дистанции 200 метров вольным стилем.

Кубок России по спорту глухих прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».