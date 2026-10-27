Три проекта представителей Московской области вошли в число победителей и призёров XXIII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в 2026 году. Все награды были присуждены участникам в возрастной категории до 18 лет, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Среди отмеченных разработок — идея гастрономического сувенира на основе местных продуктов, призванная привлечь туристов в Зарайск и создать новые возможности для местного бизнеса.

Автор проекта «Бизон в тесте» — Мария Рассыпнова, студентка Зарайского педагогического колледжа. Она предложила изготавливать пряники, повторяющие форму знаменитой древней статуэтки бизона, обнаруженной в Зарайске. Инициатива заняла третье место в номинации «Моя предпринимательская инициатива».

Помимо выпуска съедобных сувениров, проект предполагает использование экологичной упаковки, проведение мастер-классов по росписи пряников и создание тематических фотозон возле Зарайского кремля.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули значимость инициатив, которые стимулируют местное предпринимательство и помогают продвигать региональную продукцию. Подобные проекты способствуют развитию сельских территорий и небольших городов Подмосковья, открывают дополнительные возможности для муниципалитетов, повышают узнаваемость местных брендов и делают территории привлекательнее для туристов.

Еще две награды получили участницы из других городов региона. Яна Никонова из Коломны заняла первое место в номинации «Мое здоровье», представив проект мобильного театра для детей с ограниченными возможностями здоровья. Элфида Туана Актюрк из Электростали стала второй в номинации «Интеллектуальная собственность моей страны» с разработкой системы MammoSync, предназначенной для поддержки врачей.

Конкурс «Моя страна — моя Россия» проводят с 2003 года. Его главная задача — поддерживать авторские инициативы, направленные на социально-экономическое развитие российских регионов. В XXIII сезоне свои проекты представили более 80 тысяч человек. Работы оценивали в рамках 12 тематических номинаций.

Организаторы проводят конкурс при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения, Совета Федерации, Российской академии образования, Роспатента, Росмолодежи и Российского движения детей и молодежи.

С 2018 года к поддержке проекта также присоединился Фонд «Росконгресс».