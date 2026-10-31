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    В Подмосковье на три дня ожидается III класс пожарной опасности

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    С 31 октября по 2 ноября на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

    В сообщении отмечается, что 30 октября на территории гослесфонда региона возгораний не зафиксировано. В ближайшие дни температура будет колебаться от 0 до плюс 11 градусов, ночью — от минус 4 до плюс 8. Синоптики обещают переменную облачность без осадков.

    В ведомстве напомнили: при обнаружении возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112». Доступен и MAX-канал комитета: https://max.ru/id5024129468_gos.

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