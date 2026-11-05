Единый день диспансеризации пройдет в Волоколамске 7 ноября

Жители Волоколамска смогут пройти комплексное профилактическое обследование в субботу, 7 ноября. Прием организуют во взрослой поликлинике на улице Ново-Солдатской, строение 16. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Диспансеризация включает профилактический осмотр и диагностические исследования, которые помогают оценить состояние здоровья и обнаружить возможные заболевания на ранних стадиях. Особое внимание обследованию стоит уделить людям старше 40 лет: с возрастом повышается риск развития гипертонии, сахарного диабета и онкологических заболеваний.

«Регулярная диспансеризация помогает предотвратить развитие осложнений заболеваний. Многие заболевания, такие как сердечно-сосудистые, онкологические и респираторные, могут протекать бессимптомно на ранних стадиях. Своевременная диагностика позволяет выявить их до появления серьезных осложнений», — рассказал заведующий взрослой поликлиникой Волоколамской больницы Руслан Корсаков.

По итогам обследования врачи составляют индивидуальные рекомендации. Они могут касаться питания, физической активности, отказа от курения и приема лекарств. Если специалисты обнаружат заболевание, пациент сможет своевременно приступить к лечению.

Записаться на диспансеризацию можно через региональный портал госуслуг в разделе «Здоровье» или по телефону 122.