В Ступине отметили 10-летие природного заказника «Вальцовский»

В городском округе Ступино исполняется 10 лет со дня выхода постановления правительства Московской области о создании государственного природного заказника «Вальцовский». Об этом сообщило Министерство экологии и природопользования Московской области.

Особо охраняемая природная территория площадью более 622 гектаров была создана в октябре 2016 года. Ее цель — сохранение ценных природных комплексов: слабо нарушенных пойменных лесо-луговых комплексов долины реки Каширки и растительных сообществ, в том числе липово-дубовых лесов с возрастом деревьев более 100 лет.

«Последнее обследование заказника подтвердило хорошую сохранность экосистем, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Более того, биоразнообразие здесь постоянно расширяется. Так, в прошлом году биологи зафиксировали новые краснокнижные виды — дневную бабочку чернушку-эфиопку и многолетнее травянистое растение лапчатку прямую. Это говорит о сохранении благоприятных условий для развития охраняемых биотопов и видов».

В границах «Вальцовского» обитают внесенные в Красную книгу региона растения: венерин башмачок настоящий, ветреница лесная, лапчатка белая, лунник оживающий, горечавка крестовидная, мытник Кауфмана, скера сибирская. Здесь также обнаружены особо охраняемые виды животного мира: бабочки кархародус пушистый, шашечница диамина, голубянка малая, а также прыткая ящерица, веретеница ломкая, обыкновенный уж, черный коршун, луговой лунь, обыкновенный зимородок, зеленый дятел, седой дятел, белоспинный дятел.