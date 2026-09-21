Работу стационара и скорой помощи в Дзержинском проверили в Люберцах

Вопросы работы скорой помощи, поликлиник и стационара очень актуальны для жителей Дзержинского. Чтобы разобраться на месте, представители областного Минздрава и медицинских учреждений провели объезд и проверили, что и как работает.

Первым адресом проверки стал пост скорой помощи, где, по словам жителей, после реорганизации не хватает бригад. Но руководство заверило, что пост укомплектован и продолжает работать в штатном режиме.

Еще одна часть вопросов касалась работы новой поликлиники на улице Ленина. Дзержинцы начали беспокоиться, что учреждение могут закрыть, но поводов переживать нет. Наоборот, по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проведены модернизация здания и закупка нового оборудования. Посещать поликлинику, открытую в июле прошлого года после капитального ремонта, могут жители со всего Подмосковья.

Следующей точкой стало стационарное отделение № 5 Люберецкой областной клинической больницы. Здесь 85 коек круглосуточного пребывания, работают приемное и хирургическое отделения, обновляется оборудование. И это комиссия тоже проверила, а к тому же ответила на главные вопросы жителей по оказанию стационарной помощи.

Такие объезды позволяют напрямую разобрать вопросы жителей, проверить ситуацию на месте и при необходимости оперативно принять решения.