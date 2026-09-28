Школьники из Павловского Посада приняли участие в областном слете юннатов

Региональный Юннатский слет прошел 27 сентября в Долгопрудном. В мероприятие приняли участие школьники со всего Подмосковья, в том числе и клуб юннатов школы № 18 из Павловского Посада.

Экологические знания участников слета проверяли не скучными тестами, а через увлекательные форматы. Школьники разгадывали «Живой кроссворд», где каждая отгаданная загадка стала шагом к пониманию хрупкого баланса природы. В эстафете по сортировке отходов ребята на практике учились разделять мусор, и оказалось, что это не только полезно, но и азартно. А в художественной мастерской каждый смог выразить свое отношение к окружающему миру через творчество.

Кроме того, юннаты вместе собрали мусор на территории слета. Этот простой, но очень важный поступок наглядно показал, что чистота начинается с личной ответственности.