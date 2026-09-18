Подмосковный врач Патрина: затянувшаяся осенью хандра может оказаться депрессией

В рамках Недели безопасности пациентов, которая проходит в России, жителям разъясняют отличия сезонной хандры от клинической депрессии. Об особенностях диагностики психического состояния рассказала заведующая Андреевской поликлиникой Солнечногорской больницы Марина Патрина.

Осенняя подавленность — это естественная реакция организма на сокращение светового дня, которая обычно проходит самостоятельно в течение двух недель.

Для профилактики специалисты советуют увеличить физическую активность, скорректировать рацион, добавив полиненасыщенные жирные кислоты и витамин D, а также чаще гулять на свежем воздухе.

«Депрессия же — тяжелое заболевание: симптомы длятся дольше, человек замыкается, перестает радоваться жизни, появляются мысли о самоубийстве. Это главный повод обратиться к психиатру или психотерапевту для подбора индивидуальной терапии», — пояснила Марина Патрина.

Ключевое отличие кроется в способности испытывать радость и длительности состояния. Если подавленность сохраняется более 14 дней, нарушается сон и пропадает интерес к делам, это признаки болезни.

При подозрении на расстройство рекомендуется пройти тестирование по шкале Бека. Результаты не являются диагнозом, но помогают объективно оценить тяжесть состояния перед визитом к врачу.

Забота о ментальном здоровье так же важна, как и о физическом. Своевременное обращение к специалисту обеспечивает успешное восстановление.