Подмосковный врач Патрина: затянувшаяся осенью хандра может оказаться депрессией
В рамках Недели безопасности пациентов, которая проходит в России, жителям разъясняют отличия сезонной хандры от клинической депрессии. Об особенностях диагностики психического состояния рассказала заведующая Андреевской поликлиникой Солнечногорской больницы Марина Патрина.
Осенняя подавленность — это естественная реакция организма на сокращение светового дня, которая обычно проходит самостоятельно в течение двух недель.
Для профилактики специалисты советуют увеличить физическую активность, скорректировать рацион, добавив полиненасыщенные жирные кислоты и витамин D, а также чаще гулять на свежем воздухе.
«Депрессия же — тяжелое заболевание: симптомы длятся дольше, человек замыкается, перестает радоваться жизни, появляются мысли о самоубийстве. Это главный повод обратиться к психиатру или психотерапевту для подбора индивидуальной терапии», — пояснила Марина Патрина.
Ключевое отличие кроется в способности испытывать радость и длительности состояния. Если подавленность сохраняется более 14 дней, нарушается сон и пропадает интерес к делам, это признаки болезни.
При подозрении на расстройство рекомендуется пройти тестирование по шкале Бека. Результаты не являются диагнозом, но помогают объективно оценить тяжесть состояния перед визитом к врачу.
Забота о ментальном здоровье так же важна, как и о физическом. Своевременное обращение к специалисту обеспечивает успешное восстановление.