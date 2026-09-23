Школьников Люберец познакомили с волонтерской деятельностью

В молодежном центре «Лидер» города Дзержинского прошла встреча со школьниками, посвященная добровольческой деятельности. Ребятам рассказали о направлениях волонтерства, возможностях участия в общественных проектах и преимуществах волонтерской книжки.

В молодежном центре «Лидер» города Дзержинского городского округа Люберцы состоялась встреча со школьниками в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений».

Главной темой мероприятия стало волонтерство. Участники узнали о направлениях добровольческой деятельности — помощи в организации мероприятий, экологических инициативах, зооволонтерстве и других проектах.

Спикерами встречи выступили депутат окружного Совета Алексей Кочетков, заместитель начальника управления молодежной политики администрации Люберец Александр Шугуров и муниципальный координатор партийного проекта «Мир возможностей» Владимир Харламов.

«На крупных мероприятиях задача наших волонтеров — взаимодействие со зрителями и артистами, работа на площадке, монтаж и демонтаж оборудования. Экологическое волонтерство включает помощь приютам для животных, уборку парков и скверов, сбор макулатуры и электроники», — рассказал Александр Шугуров.

Школьникам также объяснили, как получить волонтерскую книжку, какие возможности она открывает и почему начинать участвовать в добровольческих проектах можно уже в школьном возрасте.

В завершение встречи ребят пригласили присоединиться к команде волонтеров молодежного центра «Лидер», а также к движениям «Волонтеры Подмосковья» и «Волонтеры Победы».