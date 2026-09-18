Подмосковные тхэквондисты выиграли 2 медали на Спартакиаде народов России

Спортсмены из Подмосковья завоевали две медали на Спартакиаде народов России по тхэквондо. Она проходит с 14 по 17 сентября в Челябинске.

Карим Архангельский из Королева стал серебряным призером в весовой категории до 58 килограммов. В решающем поединке он уступил спортсмену из Санкт-Петербурга.

Еще одну награду — бронзовую — в категории до 68 килограммов получил Идар Багов из Краснознаменска. Победителем и серебряным призером здесь стали представители Санкт-Петербурга, второй бронзовый призер — спортсмен из Ивановской области.

В первый день соревнований на татами вышли 200 участников из 30 регионов России. За поединками наблюдали более 3,5 тысячи зрителей.

Спартакиада народов России объединяет спортсменов из разных регионов страны. Турнир по тхэквондо проходит в рамках государственной программы «Спорт России».