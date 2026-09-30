В парках Подмосковья 3 октября проведут «Осеннюю классику»

3 октября на 74 парковых территориях Московской области пройдет общеобластное мероприятие «Осенняя классика». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

В Парке Мира в Мытищах праздник откроет шоу мыльных пузырей «Танец волшебства»: артисты создадут гигантские пузыри и фигуры из них, покажут эффекты с дымом и номер «Человек в пузыре». Программу продолжит «Осенний переполох» с интерактивными играми, конкурсами и музыкальными активностями. В амфитеатре пройдет театрализованная программа «Осенняя сказка Пушкина» по произведениям поэта, а завершит день открытый микрофон «Осенняя классика».

В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуево на открытом воздухе пройдет пленэр «Осеннее настроение», будут работать творческие мастер-классы и выставка «Осенняя фантазия». Профессиональный художник предложит желающим аквагрим «Осень – яркая пора». В программе также викторина «Тайны листопада», акция «Танец осенних листьев», концерт «Звуки осени» и детская игра-приключение «Тайна золотого парка».

В парке семейного отдыха в Дубне оборудуют тематическую фотозону, проведут хореографическую акцию «Танец осенних листьев», мастер-класс по созданию панно из сухих листьев и цветов, концерт «Звуки осени» и викторину «Тайны листопада». Для посетителей организуют «Осенние посиделки у самовара» с горячим чаем и угощениями. Еще одной особенностью программы станет квест «За семью печатями, или Тайна старого парка»: юные участники пройдут по станциям, встретятся с хранителями тайны и в финале присоединятся к флешмобу Дружбы. Гости смогут пообщаться с молодыми учеными Объединенного института ядерных исследований.

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске гости смогут создать поделки из природных материалов, написать осенний пейзаж на пленэре, посетить выставку детских рисунков и тематическую фотозону «Деревенская осень». На главной сцене прозвучит концертная программа «Звуки осени», а завершит день программа дуэта «Остров» «Стихи по осени читают» с участием поэтов Сергея Леонтьева и Алины Серегиной.

В Свердловском парке Лосино-Петровского гостей встретят скоморохи Петруша и Василиса Прекрасная. Здесь можно будет оставить заветное желание на необычном осеннем дереве, создать авторскую открытку из листьев, красок и фломастеров и отправиться на квест «Тайна золотого парка» с загадками о природе, истории округа и осенних традициях. Согреться предложат на «Теплой остановке» – чайной станции с самоваром, горячим чаем, сушками, баранками и конфетами. Завершит программу концерт «Звуки осени».

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).