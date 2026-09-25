Воспитателей поздравили с Днем дошкольного работника в Люберцах

Всего в Люберцах 25 дошкольных образовательных учреждений. В них трудятся почти две с половиной тысячи специалистов: воспитатели, логопеды, музыкальные руководители и психологи.

«В этой сфере могут трудиться только те люди, которые понимают, что такое маленький ребенок. Азы, которые закладываются в этот период времени, очень важны. Это фундамент для малыша, на котором он будет выстраивать свою жизнь», — отметила заместитель главы — начальник управления образованием администрации Люберец Виктория Бунтина.

«Очень приятно, что наш труд ценится, нашу работу замечают. Вкладываешь в нее много сил, любви, эмоций, переживаний. Искренне поздравляю своих коллег с профессиональным праздником!» — сказала воспитатель детского сада «Облачко» Александра Михайлова.

День дошкольного работника стали отмечать в России с 2004 года, но мероприятие носило неофициальный характер. Дату праздника утвердили приказом Минобрнауки в 2016 году, чтобы повысить престиж работы воспитателей и других специалистов дошкольных учреждений.