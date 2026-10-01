Школьники из Наро-Фоминска присоединились к всероссийской акции единства

Активисты «Движения первых» из школы № 3 стали участниками мероприятия «Узор единства», которое приурочено ко Дню воссоединения новых регионов с Россией. Участники протягивали символическую ленту в цветах триколора из рук в руки.

Ленточка в цветах российского триколора — простой, но сильный символ. Этот жест говорит о том, что мы вместе, что нас объединяют общая история, общие ценности и общее будущее. Именно такой смысл несет акция «Узор единства», которая проходит по всей стране.

Для ребят это не просто формальное участие — это возможность почувствовать себя частью огромного, сплоченного сообщества. Протягивая ленту из рук в руки, школьники словно протягивают невидимые нити единства через всю страну.

Акция приурочена ко Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией. 30 сентября напоминает о важности поддержки, взаимопомощи и общей ответственности за будущее страны. Символичным фоном становится 2026 год, объявленный Годом единства народов России.

Педагоги из школы № 3 отметили, что ребята с большим вниманием отнеслись к смыслу акции. Лента, прошедшая через руки школьников, словно впитала искренние эмоции, добрые пожелания и твердую уверенность в том, что, когда мы вместе, нам по плечу любые задачи.