В Подмосковье напомнили о приеме заявлений на установку памятников до 1 ноября

На региональный портал поступило более 8,6 тысячи электронных заявлений на получение разрешения для проведения работ по установке и замене памятников, надгробий и оград. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

В ведомстве напомнили, что воспользоваться услугой можно до 1 ноября.

Услуга доступна на портале в разделе «Документы» — «Организация захоронений». Она предоставляется бесплатно в течение одного рабочего дня. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить цифровые копии документов. Далее необходимо посетить выбранный МФЦ для сверки оригиналов документов.

Со дня выдачи положительного разрешения у жителей региона есть месяц на установку или замену надмогильного сооружения. Если за это время работы не были проведены, обратиться за разрешением можно повторно. Памятники и ограды, установленные без соответствующего разрешения, подлежат демонтажу в соответствии с законодательством Московской области.