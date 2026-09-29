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    В Подмосковье напомнили о приеме заявлений на установку памятников до 1 ноября

    Фото: медиасток.рф

    На региональный портал поступило более 8,6 тысячи электронных заявлений на получение разрешения для проведения работ по установке и замене памятников, надгробий и оград. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

    В ведомстве напомнили, что воспользоваться услугой можно до 1 ноября.

    Услуга доступна на портале в разделе «Документы» — «Организация захоронений». Она предоставляется бесплатно в течение одного рабочего дня. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить цифровые копии документов. Далее необходимо посетить выбранный МФЦ для сверки оригиналов документов.

    Со дня выдачи положительного разрешения у жителей региона есть месяц на установку или замену надмогильного сооружения. Если за это время работы не были проведены, обратиться за разрешением можно повторно. Памятники и ограды, установленные без соответствующего разрешения, подлежат демонтажу в соответствии с законодательством Московской области.

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