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    Выставка к 35-летию историко-краеведческого музея в Ступине откроется 30 октября

    Фото: Ступинский историко-краеведческий музей

    В Ступинском историко-краеведческом музее 30 октября откроется выставка «Истории коллекций». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

    Экспозиция приурочена к 35-летию музея. Она рассказывает о том, как он создавался и какие ключевые вехи прошел в своем развитии.

    Посетители смогут увидеть наиболее ценные экспонаты и заглянуть в фонды. Особое внимание уделено предметам, значимым для города и региона, а также артефактам из конкретных музейных собраний, которые редко показывают широкой публике.

    Кроме ретроспективы, выставка отражает современную жизнь учреждения. Гостей познакомят с просветительскими проектами музея, реализованными за последние годы, и представят его профессиональные достижения.

    Выставка продолжит работу до 12 декабря. Подробная информация размещена на странице Ступинского историко-краеведческого музея во «ВКонтакте».

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